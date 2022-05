Lo sguardo della città oggi è tutto sul quartiere San Paolo. Oggi è la giornata in cui si può immaginare un futuro diverso con la realizzazione del progetto firmato Renzo Piano.

“Comincia da qui – spiega Antonio Decaro – il progetto G124 per la riqualificazione di uno spazio inutilizzato tra i caseggiati del quartiere San Paolo, dai problemi e dalle opportunità che i residenti di ogni età ci hanno segnalato. Guardando questa bacheca sicuramente si leggono i problemi: la mancanza di verde, di spazi per giocare e per stare insieme, più controlli e interventi urgenti sulle case popolari dell’Arca.

Ma la cosa più bella è la speranza di chi oggi è stato con noi e ha lasciato il suo messaggio sotto la scritta opportunità. Perché non c’è futuro se non proviamo tutti insieme a risolvere i problemi ma anche a guardare alle opportunità che questo quartiere ha. Faremo tesoro di questa giornata e torneremo per condividere le prime bozze di progetto”.