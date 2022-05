La M2G Green Bari, travolge 3-0 la Raffaele Lamezia (25-15; 25-16; 29-27) e si aggiudica la finale promozione per la A3 di volley maschile. Finale tutta barese perché vedrà la M2G sfidare la NVG Joy Volley di Gioia del Colle.

Entusiasmo visibile anche nelle parole di Pietro Petruzzelli che elogia il percorso svolto dai ragazzi di coach Beppe Spinelli sulla sua pagina Facebook: “Ci sono eccellenze sportive della nostra città che amano fare le cose per bene, in maniera quasi silenziosa – scrive l’assessore – mancano solo due partite per riportare la serie A di pallavolo nella nostra città. Bravi. Giocatori, allenatori e tutta la società”.

Ultimo atto per la squadra di coach Spinelli che, dopo aver dominato il girone L di Serie B con 19 vittorie e solamente 3 sconfitte, vede il traguardo a pochi metri di distanza.

Le due finali inizieranno sabato 21 maggio con Gara-1 che si svolgerà al Pala Capurso di Gioia del Colle. L’inizio è previsto per le ore 18:30. Gara-2, fissata sette giorni dopo, avrà la cornice del Palaflorio di Bari. Anche in questo caso l’inizio è previsto per le 18:30.

Comunque vada, una squadra barese accederà alla terza serie del campionato italiano di volley, riportando la Serie A nel capoluogo pugliese. (foto m2g bari)

