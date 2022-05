Uno squalo di grandi dimensioni è rimasto impigliato nella rete dei pescatori a largo di Brindisi. È accaduto questa mattina, in particolare nella località del Lido Granchio Rosso. L’esemplare, che non è passato inosservato, è stato liberato in mare. Tanto lo stupore da parte degli stessi pescatori che hanno aiutato il grande pesce a liberarsi dalle reti.

Non si tratta dell’unico avvistamento nel mar Adriatico. Proprio negli scorsi giorni, un altro esemplare, in particolare di squalo verdesca, era stato infatti avvistato nelle vicinanze della stessa località. Lo squalo si aggirava tra gli scogli, in una conca d’acqua non troppo profonda.

Foto screen video Facebook

