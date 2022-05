“Spero che l’anno prossimo non ci sia più bisogno di mascherine e che la pandemia non ritorni. So quanto avete sofferto, alla vostra età è importante stare insieme”. Sono le parole del premier Mario Draghi nel corso di una visita alla scuola media Dante Alighieri di Sommacampagna (Verona).

“Avete fatto cose straordinarie, siete stati bravissimi, avete rispettato le regole e grazie ai vaccini spero proprio l’anno prossimo la pandemia non ritorni. So quanto avete sofferto – ha aggiunto – perché la cosa più importante alla vostra età, ma anche dopo, è stare insieme. I vostri insegnanti e i vostri genitori vi aiutano ad acquistare consapevolezza ma anche gli amici vi aiutano. Stare insieme aiuta a capire chi siete, con amore, bontà e allegria”.

