Da lunedì 23 maggio, il taser, sarà operativo anche Francavilla Fontana, Monopoli e Modugno (a Bari e Brindisi era diventato operativo a marzo scorso). È quanto annunciato dal sottosegretario all’Interno Nicola Molteni che ha voluto sottolineare che si tratta, nello specifico, della “finalizzazione di una lunga fase, iniziata nel 2014, quando il Parlamento ha dato il via libera per la prima volta all’introduzione dell’arma nella dotazione effettiva delle nostre Forze dell’Ordine” – ha specificato.

La questione è poi proseguita sino 2018, “con una attenta e articolata sperimentazione” che vede oggi il taser in dotazione in diverse città. “Gli operatori della sicurezza a cui verrà assegnata la pistola a impulsi elettrici – ha proseguito – hanno seguito un iter formativo qualificante per l’utilizzo di questo strumento non letale, che è innanzitutto un mezzo di difesa a tutela della incolumità di chi è impegnato nei servizi di vigilanza e controllo del territorio” – ha aggiunto.

L’utilizzo operativo, ha sottolineato infine il sottosegretario, “è stato avviato lo scorso 14 marzo e sta seguendo un cronoprogramma serrato. Siamo orgogliosi di aver offerto alle Forze di Polizia uno strumento in più per svolgere nel migliore dei modi, e con la massima sicurezza possibile, il loro fondamentale lavoro per la collettività” – ha concluso.

Foto repertorio

