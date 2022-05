In due settimane i nuovi contagi Covid in Puglia sono quasi dimezzati, cala anche l’occupazione dei posti letto nei reparti di Medicina. È quanto emerge dai dati dell’ultimo rapporto effettuato dall’Istituto superiore della Sanità.

In particolare, stando a quanto emerso, nella settimana dal 13 al 19 maggio, i nuovi casi sono stati 370,3 ogni 100mila abitanti contro i 640,8 rilevati nella settimana dal 29 aprile al 5 maggio. La Puglia, si trova attualmente sotto la media nazionale, pari a 375 casi ogni 100mila abitanti.

Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto in area medica di pazienti positivi al Covid, quest’ultima è scesa al 13,6%, mentre in terapia intensiva è pari al 4,2%.

