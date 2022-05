Forte scossa di terremoto questa notte in Grecia, con magnitudo 4.6. La scossa è stata avvertita anche in Puglia, soprattutto nel Salento. In un primo momento le stazioni dell’Istituto nazionale di geofisica avevano registrato l’epicentro in Italia, proprio nel Sud del Salento, per poi individuare la giusta collocazione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.