Tragedia questa mattina a Bitetto. Un collaboratore scolastico di 60 anni, poco prima dell’apertura della scuola elementare Cianciotta, avrebbe aggredito con un oggetto, forse un martello, una collega collaboratrice e successivamente si sarebbe gettato dal tetto, suicidandosi. La donna è stata trasportata in codice rosso al Di Venere ma non sarebbe in pericolo di vita. La scuola è stata chiusa nella giornata di oggi: sul posto carabinieri e ambulanze.