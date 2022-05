Catino è pronta a celebrare San Nicola. Dopo i tre giorni di festa svolti nel centro di Bari, il quartiere a nord del capoluogo si appresta a venerare il santo di Myra, con un mix di eventi che alterneranno la tradizione sacra ai festeggiamenti. Si partirà domani, dalle 17 con il concerto “Cantate Domino”. Seguirà alle 18 la Santa Messa. Ci saranno 250 figuranti per rappresentare il Corteo storico della Caravella che partirà alle 19. Un passo indietro nel passato e nella storia della traslazione di San Nicola con tanto di sbandieratori, archibugieri e i musicisti. La serata di concluderà con frittelle e panzerotti per tutti.

Domenica 29 maggio alle 19 sarà celebrata la Santa messa presieduta da don Francesco Misceo, novello sacerdote e segretario personale dell’Arcivescovo di Bari, al termine la processione del Santo per le vie del quartiere, i fuochi di artificio e la lotteria. I festeggiamenti per il Santo di Myra si concluderanno lunedì 30 maggio nel campo sportivo alle 19 e 30 con un quadrangolare di calcio a 8. Si sfideranno il Comune, l’Università, l’associazione delle Vittime civili di guerra e l’Aston Bari.

“La pandemia ha fermato per due anni – spiega don Luciano Cassano parroco della Chiesa di Catino – una festa ventennale. Catino in questi tre giorni racconterà la sua identità. Questa festa coinvolge tutto il quartiere: ognuno ha dato il suo contributo per la riuscita di questa festa. In questo quartiere – prosegue – abbiamo bisogno proprio di questo. Di restare uniti e di comportarci come solo una comunità sa fare. La luce su Catino – conclude don Luciano – deve restare sempre accesa. Che nessuno dimentichi mai che Catino è e sarà sempre parte di Bari”.

