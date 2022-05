A partire dalle 22 di sabato 28 maggio, sino alle 6 di domenica 29, le informazioni sui monitor delle stazioni potrebbero non essere disponibili per via di un aggiornamento ai sistemi informatici di Rete Ferroviaria Italiana.

I treni transiteranno regolarmente, ma i viaggiatori, dovranno consultare avvisi e tabelloni cartacei affissi in stazione. Nel corso della fascia oraria in cui è previsto l’aggiornamento, per supportare i viaggiatori, sarà potenziato il servizio di assistenza clienti. Informazioni di dettaglio sulla circolazione e sui singoli treni saranno disponibili sui canali online e siti web delle imprese ferroviarie.

Foto repertorio

