È morto nel sonno a 67 anni, per ragioni non chiarite, l’attore Ray Liotta, nato il 18 dicembre 1954 nel New Jersey. Liotta era nella Repubblica Domenicana a girare il film «Dangerous waters» .

Nativo di Newark in New Jersey e adottato a soli 6 mesi dalla famiglia Vidimarli-Liotta, divenne una celebrità dopo aver interpretato il ruolo di Henry Hill nel film del 1990 di Martin Scorsese ‘Quei bravi ragazzi’. Il suo personaggio è un italo-irlandese che cerca di farsi strada nella mafia americana. Prima della consacrazione il suo primo ruolo di rilievo è Qualcosa di travolgente.

In circa 40 anni di carriera ha recitato -elenca l’Ansa- in film come Abuso di potere (1992), Una moglie per papà (1994) con Whoopy Goldberg, Blow (2001) con Johnny Depp, Hannibal (2001), The Son of No One (2011) con Al Pacino, Storia di un matrimonio (2019), con Adam Driver. Nel 2020 è invece nel cast di Hubie Halloween, con Adam Sandler. Nel 2021 ha interpretato Hollywood ‘Dick’ Moltisanti/Salvatore ‘Sally’ Moltisanti in I molti santi del New Jersey (I molti santi del New Jersey – I Soprano: le origini) di Alan Taylor. La pellicola, prequel della celebre serie televisiva I Soprano (1999-2007), utilizza le rivolte di Newark del 1967 come sfondo per narrare le tensioni tra la comunità italoamericana e quella afroamericana.

(foto facebook)

