Sono iniziati questa mattina, e proseguiranno sino al 20 giugno, i lavori di abbattimento dell’ex ristorante “L’ancora” sul litorale di Palese. La struttura, era diventata ormai un rudere dopo un incendio a ottobre 2020 e dopo anni di abbandono. Gli interventi, approvati dalla Giunta comunale di Bari in accordo col Municipio V, avranno un costo di 250mila euro e saranno realizzati nell’ambito dell’accordo quadro in essere per la manutenzione di lidi e spiagge. “E’ un’operazione triste ma necessaria – dichiara il presidente del Municipio V Vincenzo Brandi. E’ importante restituire ai cittadini un pezzo del loro lungomare sino ad oggi inagibile. Al posto del rudere sarà realizzata una spianata di cemento consentire ai residenti di prendere il sole”. Brandi anticipa che nel futuro sarà realizzato un bando rivolto ai privati, con l’obiettivo – secondo uno studio di fattibilità già predisposto – di far sorgere al posto dell’ex Ancora una struttura destinata agli sport di acqua. “Il progetto c’è ma sarà la Sovrintendenza a dare l’ultimo parere”, ha aggiunto.

Le restrizioni al traffico – Dal 30 maggio al 20 giugno è istituito il senso unico alternato sul lungomare nel tratto compreso tra viale del Pino e via Loiacono. Prevista anche l’istituzione del divieto di fermata ambo i lati. Tutte le operazioni di demolizione – come già scritto – saranno accompagnate da getti d’acqua per ridimensionare il sollevarsi delle polveri e ridurre al minimo i disagi ai cittadini.

