L’ex Fibronit si apre alla città e da questo pomeriggio sono iniziate le visite guidate, promosse dal comitato cittadino Fibronit per raccontare cosa è stata la Fibronit, per dare memoria alle oltre 700 vittime di mesotelioma pleurico, per ricordare le battaglie e le persone che hanno lottato per la bonifica come l’ex assessore Maria Maugeri e per presentare il futuro parco della Rinascita. Già finanziato con 14 milioni di euro e la cui gara dovrà essere predisposta entro il 2023.

Oltre 30 persone oggi, dalle 18.30, hanno accompagnato il comitato nella prima visita guidata. “Personalmente – spiega Nicola Brescia, presidente del comitato – provo un’emozione particolare. E ne sono quasi sorpreso dopo tutti questi anni di lotta. Finalmente da un luogo di morte e dolore, ricomincia la vita”.

“Un’esperienza – conclude – che non potrò dimenticare. Su tutto, l’incontro con un ex operaio che ha voluto essere presente alla prima visita guidata. Davvero grazie a quanti sono intervenuti. Ora ci prepariamo alla prossima domenica”. (Foto facebook)

