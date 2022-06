Per consentire le riprese delle serie tv “Le indagini di Lolita Lobosco 2”, diretta da Luca Miniero e interpretata da Luisa Ranieri, e “Il maresciallo Fenoglio”, tratta dai romanzi dello scrittore Gianrico Carofiglio e prodotta da Rai Uno in coproduzione con Beta Film con la regia di Alessandro Casale e con protagonista Alessio Boni che si stanno tenendo a Bari, la Polizia Locale ha disposto le seguenti limitazioni al traffico fino al prossimo 4 giugno:

Riprese “Le indagini di Lolita Lobosco 2” – Fino alle ore 24.00 del giorno 4 giugno 2022 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: a. piazzale C. Colombo, per circa mq. 400, localizzati tra il cancello del “Varco Capitaneria” ed il muro perimetrale dell’area portuale; b. largo Mons. Curi, ambo i lati; c. via Arcivescovo Vaccaro; d. corso Sonnino, tratto compreso tra via Istria e via A. Vaccaro; e. via Spalato ambo i lati, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia; f. via Cattaro ambo i lati tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia; g. largo Giannella, si autorizza, in deroga ai vigenti divieti, il transito e la sosta dei veicoli autorizzati per il solo giorno delle riprese presso la Città Metropolitana; h. parte del Park & Ride di “Pane e Pomodoro”, per circa mt. 70 x 30, adiacente ai campetti di calcio: 1. via Gabrieli, ambo i lati. 2. Dalle ore 00.01 del giorno 25 maggio 2022 alle ore 24.00 del giorno 4 giugno 2022 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito, ove necessario ed esclusivamente per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche, sulle vie indicate al punto 1.

Riprese “Il maresciallo Fenoglio” – Fino alle ore 24.00 del giorno 4 giugno 2022 e, comunque, sino al termine delle esigenze: 1. è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: a. piazzale C. Colombo, per circa mq. 400, localizzati tra il marciapiede prospiciente il mare ed il muro perimetrale dell’area portuale; b. lungomare Imp. Augusto, ambo i lati, tratto compreso tra via Genovese ed il molo S. Antonio; c. molo Sant’Antonio, ambo i lati, tratto compreso tra il cancello d’ingresso ed il cantiere navale; d. via Pizzoli, ambo i lati, tratto compreso tra via G. Murat e corso Vittorio Veneto; e. corso Vittorio Veneto, ambo i lati, tratto compreso tra via Pizzoli e via Trevisani; f. lung.re N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.; g. largo San Sabino; h. corte Lamberti; i. strada Jacopo Calò Carducci; j. piazza Chiurlia; k. strada Filippo Corridoni; l. via Fiume; m. via San Francesco d’Assisi, ambo i lati, tratto compreso tra via Oriani e piazza Massari; n. piazza Massari, lato sinistro nel senso di marcia, carreggiata compresa tra via San Francesco d’Assisi e la postazione taxi. 2. è istituito il divieto di transito, ove necessario ed esclusivamente per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche, su alcune vie indicate al punto 1.

