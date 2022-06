A partire da questa mattina è attivo il servizio estivo di salvataggio a mare sulla spiaggia di Pane e pomodoro e sul waterfront di San Girolamo. Le attività per la sicurezza dei bagnanti saranno garantite tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9 alle 19. Sono cinque le postazioni per bagnini attivate lungo il waterfront di San Girolamo e due quelle posizionate a Pane e pomodoro.

Sarà anche garantito il servizio di accompagnamento e supporto in acqua per le persone con disabilità attraverso l’uso di due sedie job con rotelle. Il servizio, che si concluderà il prossimo 20 settembre, è effettuato dall’azienda All service Bari.

