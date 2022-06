Gli operai stanno montando le impalcature sulla facciata della Fiera del Levante, dal lato “monumentale”. Sono in corso interventi nell’edificio gemello a quello dove un tempo sorgeva Eataly. Un edificio in completo stato di abbandono, tra finestre diroccate, pareti a pezzi e cancellate arrugginite. In questi giorni gli operai stanno montando quindi le impalcature per rimettere in sicurezza l’intero edificio. Chissà, forse in tempo per la prossima Fiera del Levante annunciata per metà settembre.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.