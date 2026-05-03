Bari, al Parco Rossani nascono i “viali dell’informazione”: da Sciascia a Pirro, la memoria dei giornalisti incisa nel verde

“È il riconoscimento di una intera comunità ai protagonisti del giornalismo locale e nazionale. Nella Giornata internazionale della libertà di stampa, dedichiamo questi viali a persone che con le parole ci hanno lavorato sul serio. A chi alla strada facile del consenso, con una certa ostinazione ha preferito quella tortuosa della comprensione e del racconto”.

In occasione della giornata internazionale della libertà di stampa, il sindaco di Bari Vito Leccese, assieme al presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia Maurizio Marangelli, ha intitolato alla memoria di alcuni dei protagonisti del giornalismo locale e nazionale le aree e i viali di Parco Rossani.

“Si tratta del primo appuntamento del più ampio percorso che consentirà all’amministrazione comunale di rendere questo nuovo hub cittadino, dedicato alla creatività, alla formazione e al sapere, il luogo in cui celebrare il ricordo e l’eredità intellettuale e professionale di personalità del giornalismo che hanno dato lustro alla nostra città e al Paese intero. E già questo, oggi, non è così scontato”, ha proseguito il sindaco.

“Viviamo in un tempo curioso, perché pieno di contraddizioni: non è mai stato così facile parlare amplificando il messaggio attraverso il web, e allo stesso tempo non è mai stato così difficile ascoltare. Non è mai stato così semplice diffondere notizie, e non è mai stato così complicato distinguere quelle vere dal rumore, da quelle utili e comode. Per questo – ha detto il sindaco Vito Leccese – con questo primo appuntamento di un ampio percorso, l’amministrazione comunale renderà questo nuovo hub cittadino dedicato alla creatività, la formazione e il sapere, il luogo in cui celebrare il ricordo e l’eredità intellettuale e professionale di personalità del giornalismo che hanno dato lustro alla nostra città e al Paese intero”.

“L’ordine dei giornalisti della Puglia esprime gratitudine per la scelta del Comune di Bari di intitolare viali e campi sportivi del Parco Rossani a giornalisti che per il mondo dell’informazione pugliese sono esempi non solo di buon giornalismo ma soprattutto di impegno civile al servizio dei cittadini – ha spiegato il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia Maurizio Marangelli -. L’auspicio dell’ordine è che questo sia solo l’inizio di un percorso di condivisione al fianco della categoria”.

Le prime intitolazioni sono state quelle per Leonardo Sciascia, David Sassoli, Oronzo Valentini, Giuseppe Gorjux, Mario Gismondi, Andrea Castellaneta, Federico Pirro, Antonio Rossano, Nicola Sbisà, Michele Abbate e Michele Lomaglio. Le prossime, annunciate dal sindaco nel corso della cerimonia perché l’iter è già in corso, riguarderanno Alba de Cespedes, Fortunata Dell’orzo e Cristina Casale.

Di seguito l’elenco delle targhe inaugurate dal sindaco Leccese e dal presidente dell’ Ordine dei giornalisti Maurizio Marangelli:

· Leonardo Sciascia

Scrittore, giornalista, saggista, drammaturgo, poeta e critico d’arte. Le sue opere testimoniano la passione civile che lo ha animato, ispirata a una razionalità lucida e stringente nella ricerca della verità a dispetto di ogni convenzione.

· Oronzo Valentini

Cronista durante il congresso del Comitati di Liberazione Nazionale che si tenne al teatro Piccinni di Bari (28-29 gennaio 1944), è stato uno dei protagonisti della rinascita del giornalismo democratico dopo il fasciamo. storico direttore della Gazzetta del Mezzogiorno.

· Giuseppe Gorjux

Giornalista, direttore ed editore della Gazzetta del Mezzogiorno che sotto la sua guida ha consolidato il proprio prestigio, diventano punto di riferimento dell’informazione del sud Italia, Ha ricoperto incarichi prestigiosi per la Federazione Italiana Editori Giornali.

· Mario Gismondi

Maestro di giornalismo, penna sagace, pungente e rigorosa, ha raccontato il mondo portando Bari nel cuore.

· Andrea Castellaneta

Giornalista, capo dei servizi sportivi e poi inviato speciale della Gazzetta del Mezzogiorno, ha seguito lo sport nel mondo lasciano un segno indelebile a Bari e in tutta la Puglia.

· Federico Pirro

Giornalista e scrittore, corrispondente de La Repubblica, caporedattore del TGR Puglia, dirigente sindacale, ha raccontato con acume gli avvenimenti e le trasformazioni del suo tempo.

· Antonio Rossano

Firma autorevole della carta stampata, volto noto della televisione, è stato un protagonista dell’informazione locale e nazionale e un maestro per molti aspiranti giornalisti.

· Nicola Sbisà

Profondo conoscitore della musica, ha seguito per più di 60 anni la vita concertistica pugliese e italiana scrivendo per La Gazzetta del Mezzogiorno con competenza e passione.

· Michele Abbate

Giornalista e storico, esponente di primo piano della cultura meridionale, è stato caporedattore della Casa editrice Laterza e responsabile delle pagine culturali della Gazzetta del Mezzogiorno.

· Michele Lomaglio

A lungo caporedattore della Gazzetta del Mezzogiorno, antifascista militante, ha sempre coniugato la sua vita professionale con l’impegno politico e civile per la crescita della propria terra.