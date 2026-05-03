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Offline è il nuovo lusso: perché sempre più persone vanno in vacanza senza connessione

L'assenza di connessione percepita come privilegio

Pubblicato da: Ylenia Bisceglie | Gio, 30 Aprile 2026 - 17:01
rubrica bl24 (55)
  • 2 min

C’è stato un tempo in cui partire significava postare. Stories dall’aeroporto, reel al tramonto, notifiche che accompagnavano anche il suono delle onde.

Oggi qualcosa sta cambiando: sempre più persone scelgono vacanze dove il segnale è debole o assente. Non è un incidente. È una scelta.

Negli ultimi anni diverse ricerche sul turismo e sul benessere digitale hanno evidenziato un trend chiaro: cresce il desiderio di digital detox. Non si tratta solo di “staccare la spina”, ma di recuperare attenzione, presenza e tempo reale. Dopo anni di iperconnessione, notifiche e lavoro ibrido, la tecnologia ha smesso di essere solo uno strumento. È diventata uno sfondo costante. E proprio per questo, oggi, l’assenza di connessione è percepita come un privilegio.

Le destinazioni più amate da chi cerca una pausa digitale hanno un tratto in comune: non facilitano la connessione, e va bene così: montagna e rifugi isolati, isole remote e selvagge, agriturismi e ritiri nella natura, cammini e viaggi lenti, strutture “tech-free”.

La cosa più interessante? Questo bisogno nasce proprio dalla tecnologia.

Non è un rifiuto totale, ma una forma di equilibrio. Le persone non vogliono eliminare il digitale dalla loro vita: vogliono scegliere quando usarlo.

In un mondo dove tutto è accessibile sempre, ovunque, il vero lusso è poter dire: adesso no. hi prova davvero una vacanza offline racconta spesso la stessa cosa: i primi momenti sono strani. Si prende in mano il telefono quasi per riflesso. Poi, lentamente, succede qualcosa.

Si guarda di più. Si ascolta meglio. Si dorme diversamente.
E si scopre che non serve condividere tutto per viverlo davvero.

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