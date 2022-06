Nell’ambito del progetto “L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente (MATTM) a seguito di una fase di pianificazione dei percorsi sicuri casa-scuola, che ha visto il coinvolgimento di tutte le 9 scuole primarie comunali, lunedì 23 maggio è ripartito il Piedibus a Legnano. La sperimentazione si è conclusa l’8 giugno, ultimo giorno di scuola, con un grande successo di partecipazione.

Oltre 130 bambini ed oltre 40 accompagnatori (tra familiari e volontari storici), aderenti alle nuove 26 linee, contrassegnate da un colore per linea (rossa, verde, arancio e blu) e da fermate (riprese alcune di quelle già esistenti) contrassegnate da simboli facilmente riconoscibili e cartelli colorati: fermate cuore, sole, stella, fiore e albero. Una rete di percorsi sicuri casa-scuola, basato sul format educativo de “i Bravi Piedoni”, per promuovere l’andata a scuola a piedi, che ha visto la società barese Elaborazioni Srl, con il suo team di esperti, parte attiva nella fase di analisi dei percorsi sicuri casa-scuola, pianificazione delle linee e delle fermate, gestione degli incontri con l’Amministrazione, gli insegnanti ed i genitori, assieme alla società Poliste Srl.

Cinque scuole partite (il Plesso RODARI, la CARDUCCI, la DON MILANI, la MANZONI e la MAZZINI); 7 le linee avviate, dopo un periodo di emergenza sanitaria che aveva fermato tutte le iniziative di Piedibus; 5 Mobility Manager Scolastici nominati al termine del progetto (l’insegnante Licia Gattolin della Rodari, Giuseppina Dogali della Don Milani, Nicoletta Ferioli della Carducci, Eloisa Di Meco della Manzoni e Gaia Lombardi della Mazzini).

“Storie di Piedibus – come racconta l’ing. Maurizio Difronzo, Direttore Tecnico di Elaborazioni Srl – storie di persone che hanno fortemente voluto riavviare una pratica sicura e salutare per recarsi da casa a scuola a piedi. Dai più piccoli (che sono i primi ad essere felici, allegri e contenti di andare a scuola in compagnia) ai più grandi, dalle insegnanti senza le quali non sarebbe stato mai possibile raggiungere questo importante risultato di ripartenza del Piedibus, ai genitori accompagnatori volontari che, oltre rendersi referenti di linea, hanno collaborato nella gestione della logistica locale, nella interazione con gli altri genitori, nel supporto indispensabile di accompagnamento quotidiano dei bambini lungo le linee. Storie di Piedibus, da quello della Rodari avviato oltre 12 anni fa (grazie all’impegno della docente fondatrice Monica Costa), poi interrotto dalla pandemia, a quelli partiti ex novo, con entusiasmo!”.

“Ed, infine, la festa conclusiva” continua Maurizio “un tour per le 5 scuole, ciascuna delle quali ha voluto salutare e dare un arrivederci al Piedibus in modo diverso: 5 tappe, scuola per scuola, che ci hanno permesso di conoscere di persona le tante persone con cui avevamo interagito a distanza negli scorsi mesi. Mamme, papà, nonni… persone con un entusiasmo al di là dell’immaginabile, con cui è stato veramente emozionante ritrovarsi. Impossibile ringraziarli uno ad uno, ma abbiamo sentito il bisogno di rendere omaggio, assieme all’Amministrazione Comunale, presente con il Sindaco Lorenzo Radice e l’Assessora alla Comunità Inclusiva Ilaria Maffei, consegnando a tutti (grandi e piccoli) un attestato di partecipazione alla sperimentazione ed un piccolo kit di adesivi dei Bravi Piedoni”.

“Un ringraziamo particolare . continua la nota – va anche al maestro Albino Ferretti, ex docente in pensione della Rodari, che si è occupato dell’impianto audio per la festa in palestra, che ha visto il coinvolgimento di tutti gli alunni che, con una emozionante accoglienza, hanno reso omaggio agli oltre 50 compagni del Piedibus, i quali hanno ringraziato raccontando le loro sensazioni, le loro emozioni, cantando e ballando allegri a suon di “Bus, Bus… Piedibus! Bus, Bus… Piedibus!”. Un momento estremamente emozionante che sottolinea la necessità di promuovere sempre più progetti di Piedibus ovunque”.

Si è così conclusa la fase della sperimentazione a Legnano! L’appuntamento è al prossimo settembre, al riavvio dell’anno scolastico, con Legnano ed i 5 Comuni partner, momento in cui “i Bravi Piedoni” sarà arricchito anche di un nuovo applicativo per il monitoraggio del Piedibus, che permetterà di calcolare i chilometri percorsi, le presenze, le linee coinvolte e la Co2 risparmiata dai tanti “Bravi Piedoni”. Per informazioni: info@ibravipiedoni.it

