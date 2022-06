Si è svolta il 3 giugno scorso, a Cesena, la premiazione dei vincitori delle Olimpiadi Nazionali di Problem Solving, dedicate all’Informatica e al pensiero algoritmico nella scuola del I ciclo . Alla premiazione sono arrivati i vincitori delle gare finali, che hanno visto la partecipazione di 102 squadre finaliste, con 408 fra studentesse e studenti provenienti da tutta Italia.

Le competizioni hanno previsto la risoluzione di problemi per le 35 squadre e per i 77 studenti finalisti nelle gare individuali, gare di programmazione, workshop di coding e di maker. Tra i temi assegnati quest’anno, codici da decifrare, un fantatorneo di curling, un comando da creare per un percorso a ostacoli di un robot.

La manifestazione, promossa dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici la Valutazione e l’internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione, è rivolta ad alunni e studenti della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado. L’obiettivo è quello di promuovere competenze chiave per la soluzione di problemi attraverso modelli, metodi e strumenti informatici, favorire lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale, promuovere la diffusione della cultura informatica come strumento di formazione nei processi educativi.

I principali criteri che hanno guidato la selezione sono stati, per le gare a squadre e individuali, l’accuratezza delle soluzioni proposte negli esercizi e il tempo di svolgimento delle prove mentre per le gare di coding, programmazione e maker, la progettazione, l’ampiezza delle soluzioni proposte, gli aspetti tecnici, la qualità dei codici e dei programmi presentati

OPS SQUADRE SUP (SECONDARIA II GRADO)

MENZIONE ATLAS Liceo Scientifico ‘A. Einstein’ – Teramo

3 2MSQAUDRA1 Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli

Liceo scientifico – Forlì

2 MARGHERITA Liceo Scientifico Margherita Hack – Bari

1 I PAGURI Liceo Scientifico Statale A. Scacchi Liceo Scientifico – BARI

OPS INDIVIDUALI SUP (SECONDARIA II GRADO)

MENZIONE Daniela Pagliuca ISIS Majorana-Fascitelli – Isernia

MENZIONE Matteo Rossi FERMI – Genova

3 Luigi Serafini Polo Liceale Statale ‘Saffo’ – Roseto degli Abruzzi

2 FRANCESCO FERRARO IISS C. DARWIN di Roma – Roma

1 Alessandro Damiani Liceo Scientifico Statale ‘AUGUSTO RIGHI’ – Cesena

OPS SQUADRE MEDIE (SECONDARIA I GRADO)

MENZIONE PredazzoSei Istituto Comprensivo Predazzo Tesero Panchià

Ziano – Predazzo (TRENTO)

3 I MAGNETICI IV I.C. ‘G. MARCONI’ – Lentini (SIRACUSA)

2 Durandal Istituto Comprensivo statale ARADEO – ARADEO (LECCE)

1 I Quadri Elettrici Istituto Comprensivo Ammirato Falcone SC.

Secondaria PRIMO grado – Lecce

OPS INDIVIDUALI MEDIE (SECONDARIA I GRADO)

MENZIONE Antonio De Luca I.C. Santa Margherita – Giampilieri

Superiore (MESSINA)

MENZIONE NON PARTECIPA Lorenzo Sichetti Istituto comprensivo ‘E.

Medi’ – Porto Recanati (MACERATA)

MENZIONE Damiano Pedron IC di Casirate d’Adda – Casirate d’Adda

(BERGAMO)

MENZIONE Gabriele Minerva Gen. E. Baldassarre – Trani

3 ANDREA PRATO IC CHIAVARI – GENOVA

2 Elisa Casti Istituto Comprensivo ‘Dante Alighieri’ – Aulla (MASSA

CARRARA)

1 MARINA SABATO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 – ‘ZUMBINI’ –

Cosenza

OPS SQUADRE PRIMARIA

MENZIONE I cinque cicloni Istituto Comprensivo Perugia 4 Giovanni Cena

– Moduli – PERUGIA

3 Caravaggio IC Elisa Scala Motta2 – Roma

2 Cartesio Istituto Comprensivo statale ARADEO Via Togliatti – ARADEO

(LECCE)

1 Einstein Istituto Comprensivo statale ARADEO via Sereni – ARADEO

(LECCE)

