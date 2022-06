Lunedi 6 giugno nell’auditorium “Antonio De Curtis” dell’IP Santarella De Lilla di Bari si è tenuto l’evento finale del progetto “Dance with me” finanziato come progetto di carattere socio – culturale – ricreativo e formativo promossi, per l’anno 2021, dalle istituzioni scolastiche statali cittadine.

Grande emozione in particolare quando sono stati premiati i talenti dell’IP “Santarella De Lilla” e gli alunni di dodici istituti secondari di primo e secondo grado che hanno partecipato al progetto “Reporters in- formazione” in collaborazione con Radio Canale 100.

La serata è stata caratterizzata dalla sfilata “Egocentric nature” realizzata dagli alunni e supervisionati dall’indirizzo moda diurno e da “The colour of the sea” creata e realizzata dall’indirizzo moda serale. Tante le esibizioni di danza e del gruppo “Militia Sancti Nicolai”. Altro momento toccante è stata la visione di diversi cortometraggi realizzati sia nei progetti PON che nel settore audiovisivo.

È stato un intenso anno di lavoro, di impegno e di piccoli sacrifici affrontati sia da parte degli alunni che dal corpo docente a partire dall’ operoso dirigente, Gigi Melpignano.

