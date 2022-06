Sono passati tre mesi dall’ultima denuncia dei commercianti del mercato di via Napoli sulle condizioni delle strade, ma nulla è stato fatto. La situazione rimane sempre la stessa, anzi è peggiorata: l’accesso da via Napoli (così come l’intera area del mercato) è pieno di buche. Ora diventate più estese e profonde, anche per via delle piogge battenti che ci sono state nei giorni scorsi. A decine i commercianti che se ne sono andati, lasciando il mercato del lunedì quasi a metà.

All’ordine del giorno sono i danni ai furgoni degli ambulanti. Così come le cadute dei clienti. “Non basta il forte calo negli affari che denunciamo – spiegano gli ambulanti, adesso quel poco che guadagniamo lo dobbiamo usare per pagare i danni ai nostri furgoni a causa delle cattive condizioni dell’asfalto”.

Da anni gli ambulanti chiedono il trasferimento delle bancarelle in via Tommaso Fiore. Un trasferimento per il quale è in corso la progettazione. Non ci sono ancora tempistiche certe sul trasferimento, anche perché si sono accumulati già ritardi a causa dello stop per la pandemia.

