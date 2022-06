Per consentire le riprese della serie tv “Il maresciallo Fenoglio” tratta dai romanzi dello scrittore Gianrico Carofiglio e prodotta da Rai Uno, con la regia di Alessandro Casale e con protagonista Alessio Boni, che si stanno tenendo a Bari, la Polizia Locale ha disposto le seguenti limitazioni al traffico a partire da oggi, martedì 21 giugno, e fino al prossimo 2 luglio:

Dalle ore 5.00 del giorno 21 giugno 2022 alle ore 24.00 del giorno 2 luglio 2022 e, comunque, sino al termine delle esigenze:

1. è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: piazzale C. Colombo, per circa mq. 250, sulla parte posteriore del parcheggio, localizzati tra il marciapiede prospiciente il mare e la parte centrale; strada Santa Maria del Buonconsiglio; strada Incuria; piazza Chiurlia; via F. Corridoni; via Fiume; via Montenegro; via G. Bozzi, tratto compreso tra via Imbriani e via Cognetti; corso Cavour: tratto compreso tra via Cognetti e via A. Sordi compresa l’area di sosta adiacente alla fontana (esclusivamente per gli stalli in direzione della via A. Sordi); – lato destro nel senso di marcia, tratto compreso tra il civ. 26/A e via Cognetti; via Cognetti, tratto compreso tra il civ. 13 e corso Cavour; corso Cavour; strada dei Gesuiti; vico dei Gesuiti; strada Zeuli; strada Amenduni; strada Zonnelli; corte del Catapano; lungomare Imperatore Augusto, lato terra, tratto compreso tra il Fortino S. Antonio e via Genovese; stradella Barone, ambo i lati; via G. Fanelli, lato numerazione civica pari, tratto compreso tra stradella Barone e via Straziota.

È istituito il divieto di transito, ove necessario ed esclusivamente per il tempo necessario per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche, nelle vie su indicate.

