Tornano le aperture serali del mercato, ma solo per quello del lunedì, che al momento, in seguito anche alle richieste effettuate dagli ambulanti, sarà l’unico aperto di sera. In particolare, per due sere, lunedì 4 luglio e lunedì 1 agosto, riaprirà il mercato di via Portoghese.

C’è però una condizione, quella della bonifica e della messa in sicurezza degli spazi che occupano il mercato. In particolare, in una nota, il sindacato Casambulanti ha specificato che in previsione dei due mercati sarà necessario provvedere ad “attività di bonifica dell’intera area” con la rimozione di “qualunque elemento che possa causare potenziale o reale danno all’incolumità degli operatori o degli avventori che si recheranno per l’occasione in tale luogo”.

L’intervento richiesto, hanno sottolineato infine “ha carattere di estrema urgenza in quanto, trattandosi di orari serali, dunque al buio, potrebbero esserci maggiori condizioni di pericolo”.

