Dopo il concerto di Vasco Rossi, Bari si prepara ad accogliere il cantautore Cesare Cremonini allo stadio della Vittoria, pronto a riaprire agli eventi dopo un lungo stop. Anche in questo caso, in vista del concerto, in programma domani, sabato 25 giugno, all’Arena della Vittoria, l’amministrazione comunale ha adottato alcune misure speciali volte a prevenire incidenti e a tutelare la pubblica sicurezza.

In tal proposito, è stata emessa un’ordinanza sindacale che vieta, a decorrere dalle ore 8 di domani fino a due ore dopo la fine dell’evento, all’interno dell’impianto sportivo, nonché nel perimetro delimitato da via Verdi, via Accettura, via Mascagni, largo Mohamed Taher Pacha e via Bisignani (fino all’ingresso “Agricoltura” della Fiera del Levante) che circondano la struttura, oltre che in via Di Maratona (divieto valido esclusivamente per le paninoteche/fast-food autorizzati), via San Francesco alla Rena, viale Vittorio Emanuele Orlando, lungomare Starita ( nel tratto compreso tra via Adriatico e viale Vittorio Emanuele le Orlando) e in corso Vittorio Veneto (nel tratto compreso tra V.le V. E.le Orlando e via Brigata Regina):

la somministrazione e/o la vendita per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;

la detenzione, per qualsiasi soggetto, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, compresa l’Arena della Vittoria, di bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;

la detenzione di spray con liquido urticante (utilizzati per difesa personale) o qualsivoglia dispositivo urticante.

È, inoltre, espressamente vietato dalle ore 8 di domani, e comunque fino alla fine dell’evento, accedere all’interno dell’Arena della Vittoria con zaini, borsoni contenenti bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, bottiglie di plastica con tappo e spray al peperoncino o con liquido urticante. I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice penale.

Ai trasgressori esercenti attività commerciali, l’autorità amministrativa applicherà la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all’art.11 della Legge n. 689/81. La Polizia locale e le altre Forze dell’ordine potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

Sempre in vista del concerto, la Polizia locale, preso atto della la necessità di interdire la sosta ed il transito dei veicoli in alcune pubbliche vie interessate dalla manifestazione, al fine di poter consentire il regolare svolgimento della manifestazione senza creare turbativa alla circolazione stradale ha emanato la seguente ordinanza: il giorno 25 giugno 2022, dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di fermata”, ambo i lati, eccetto aree parcheggio in concessione AMTAB s.p.a., sulle seguenti strade e piazze:

viale Vittorio Emanuele Orlando; piazzale Vittorio Emanuele Orlando (il divieto vale anche per parcheggi AMTAB); ù via Bisignani, compresa l’area di sosta racchiusa tra i campetti di calcetto/tennis e la via Portoghese; largo Mohamed Taher Pacha; via Portoghese; viale di Maratona:

ambo le carreggiate, tratto compreso tra via Mascagni e largo A. De Palo (il divieto vale anche per parcheggi AMTAB);

lato destro della carreggiata avente direzione di marcia da via Mascagni verso via Napoli, per un tratto di mt. 30 circa a partire dal civ. 16 (area deputata per capolinea temporaneo dei mezzi AMTAB);

lato destro della carreggiata avente direzione di marcia da via Mascagni verso via Napoli tratto compreso da via Mascagni al civ. 16 (area deputata ai veicoli al servizio di portatori di handicap con apposito contrassegno).

Il divieto riguarda inoltre: largo A. De Palo; h. via Verdi, ambo i lati, tratto compreso tra largo A. De Palo e via Accettura; i. via San Francesco alla Rena. Nello stesso giorno, 25 giugno 2022, dalle ore 08.00 alle ore 24.00 e, comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di transito”, ambo i lati, eccetto veicoli servizio AMTAB s.p.a., sulle seguenti strade e piazze:

viale Vittorio Emanuele Orlando; piazzale Vittorio Emanuele Orlando; via Bisignani; largo Mohamed Taher Pacha; via Portoghese; viale di Maratona, ambo le carreggiate, tratto compreso tra via Mascagni e largo A. De Palo; largo A. De Palo; via Verdi, tratto compreso tra via Accettura e largo A. De Palo; via San Francesco alla Rena.

Dal presente provvedimento restrittivo sono esclusi: i mezzi utilizzati dall’organizzazione del concerto interno stadio; i mezzi di soccorso e della Forza Pubblica; i veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di apposito contrassegno che potranno sostare nell’area di sosta presente su viale di Maratona, adiacente al capolinea AMTAB; i mezzi eventualmente autorizzati dalla competente Ripartizione per la somministrazione di bevande e alimenti, i quali potranno sostare esclusivamente nei posteggi loro assegnati; le aree in gestione ad AMTAB S.p.A. per il parcheggio dei veicoli.

Foto Facebook

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.