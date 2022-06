A Rutigliano, intorno alle 4 del mattino, in via San Francesco, il conducente di una motocicletta, 22enne di Turi, per cause in corso di accertamenti, ha perso il controllo del mezzo. Il giovane è morto sul colpo. Il passeggero 19 enne, per le ferite riportate, è stato trasportato all’ospedale Di Venere in codice rosso. Nessun altro veicolo coinvolto. Rilievi a cura dei CC di Rutigliano e Triggiano.

