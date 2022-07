I parcheggi a pagamento a giornata (e senza l’opzione ad ora) cominciano a creare non poche proteste soprattutto in zona San Cataldo. Dal primo luglio i costi sono passati dai 2 euro per tutta la giornata, senza distinzione con i festivi, ai 2 euro per i giorni della settimana e 3 per i festivi. A non convincere è l’impossibilità di pagare di meno per chi ad esempio si ferma per un gelato o per massimo un’ora. La denuncia al sindaco Antonio Decaro.

“Con grande rammarico e incredulità – scrive un cittadino – io e tante altre persone come me che arrivavano a quell’ora abbiamo trovato i parcheggi non più solo il sabato e domenica e festivi a 3 euro, ma ora anche giornaliero 2 euro. Ma le sembra normale che uno che va anche solo per un’ora o metà mattina deve pagare quella cifra? Assurdità pura, vi rendete conto che ormai con tutti gli aumenti che ci sono ci state impoverendo? Dare 2 euro al giorno quanto ti costa un abbonamento a chi lo ha già preso? Tra l’altro parcheggio incustodito lontano dalla spiaggia a quel prezzo. Ormai abbiamo perso il lume della ragione. Spero vengano presi dei provvedimenti”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.