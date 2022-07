I ragazzi giocano a pallone fino a tarda notte e i festeggiamenti per le strade, con fuochi artificiali inclusi, durano fino a tarda notte. Nel quartiere Madonella, a detta di una residente, accade tutto questo tanto da non riuscire più a dormire e tanto da non avere una qualità di vita “soddisfacente”.

Come spiega una residente infatti: “La piazza dalle ore 19.00 è perennemente occupata da ragazzi che giocano a pallone e che scambiano questo posto per un campo di calcio. Dalle 21.00 cominciano i festeggiamenti con sedie e banchetti, fuochi e relative urla fino all’una due di notte. A noi residenti – precisa- non è consentito riposare.

La cittadina chiede quindi l’intervento del sindaco Decaro: “Le chiedo cortesemente di prendere provvedimenti risolutivi a tempo indeterminato, che possano garantire a noi civili cittadini una soddisfacente qualità di vita”.

