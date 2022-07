Il 23 luglio è atteso a Noicattaro Francesco Renga. Il cantante si esibirà in Piazza Dossetti. Il concerto si svolgerà con ingresso gratuito nel rispetto delle normative, regolamenti e ordinanze che saranno in vigore. È attualmente in radio “Mille errori” (Epic / Sony Music). Prodotto da Umberto Iervolino, la nuova canzone di Renga è una ballad introspettiva che parla di bilanci, del riconoscersi negli errori che si sono commessi nel corso della propria vita e nell’accettarsi per ciò che si è, con pregi e difetti.

“Noicattaro, da qualche anno, ospita artisti di rilevanza nazionale che esaltano ancor più le peculiarità e le bellezze della Puglia. Ecco perché nomi di questo calibro rappresentano per il nostro territorio una grande opportunità” , ha dichiarato il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato.

“Abbiamo cominciato la programmazione dell’estate Nojana puntando su artisti di grande calibro che possano attrarre sul territorio un pubblico eterogeneo che provenga anche dai comuni limitrofi e dalla provincia. Noicattaro può affermarsi sempre meglio nel panorama delle proposte per la stagione estiva di una terra turistica come la nostra regione ”, ha dichiarato invece l’assessore allo Sviluppo del Territorio Germana Pignatelli.

