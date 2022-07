Partirà domani, mercoledì 6 luglio alle 19.30 dalla terrazza dell’Hotel Imago nel quartiere Libertà, in piazza Risorgimento l’attività di promozione e presentazione del bando promosso dal Comune di Bari ‘Un negozio non è solo un negozio’, che sostiene progetti di sviluppo commerciale promossi dai negozianti baresi con un contributo fino a 50.000 euro a fondo perduto.

Un tour di presentazione pensato e organizzato insieme alle attività commerciali della città, che a partire da domani, andrà avanti per tutto il mese di luglio con appuntamenti che saranno ospitati direttamente all’interno delle attività commerciali nell’ambito di piccoli eventi al fine di promuovere la presentazione ed il confronto sulla misura direttamente con i destinatari dei fondi utili a sostenere nuovi investimenti per gli esercenti baresi.

Un negozio non è solo un negozio è l’iniziativa del Comune di Bari che sostiene le attività commerciali baresi attraverso il finanziamento, chiedendo, in cambio, un impegno a promuovere attività, iniziative, eventi e servizi gratuiti e/o a bassa soglia di accesso per migliorare la città ed il quartiere in cui sono insediate o contribuire al progresso della comunità locale.

“Dal momento in cui abbiamo pubblicato l’avviso sui canali istituzionali del Comune qualche giorno fa, tante sono le richieste di informazioni e chiarimenti che abbiamo ricevuto. A queste sui aggiungono anche alcune proposte progettuali – spiega l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. Questo dato è la conferma che in città esiste un tessuto imprenditoriale ed economico pronto a mettersi in gioco e cogliere nuove opportunità. Per questo da domani andremo noi da loro, nelle loro attività, provando a rispondere a dubbi o incertezze, a sostenere iniziative in rete tra alcune attività e ad avviare quella collaborazione che per questa città può fare la differenza”.

Di seguito il calendario completo del primo ciclo di presentazioni organizzato:

6 luglio ore 20:00

Terrazza Hotel Imago

Via Altamura, 26

7 luglio ore 19:00

Boutique 36metriquadri

Via Putignani, 83

13 luglio ore 19:00

Pesci Volanti, Pescivolanti, Urban, Mina Salamino, Manoj, Atelier d’Architettuta, Gallery

Via Imbriani, 103

14 Luglio ore 19:00

Bar Project

Via Ottavio Serena, 35

15 luglio ore 20:00

Libreria SvoltaStorie

Via Volta, 37

19 luglio ore 19:00

Macadam120

Vi De Giosa, 49

20 luglio ore 19:00

Spazio Art d’Or

Via Melo, 188

25 luglio ore 15:00

Associazione Commercianti Via Manzoni c/o Arredamenti Lucamante

Via Principe Amedeo, 322

