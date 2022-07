Il Comune rende noto che, con apposita ordinanza, è stata istituita temporaneamente da oggi, martedì 5 luglio, fino al 31 luglio, la chiusura al transito veicolare della corsia preferenziale per i bus in via Crispi, nel tratto compreso tra via De Cristoforis e via Brigata Bari, per consentire lo svolgimento dei lavori di controllo e sostituzione dei tronchi vetusti e ammalorati delle reti idriche.

