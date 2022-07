Ogni giorno alcuni ragazzi salgono sulle torrette sul lungomare di Palese e si tuffano in mare, in un punto pericolosissimo per la presenza degli scogli. “Accade nel porticciolo di Palese – ci racconta un lettore – ed è pericolosissimo. Rischiano di schiantarsi sugli scogli presenti in quel tratto di mare e nessuno interviene, nessuno controlla”. Da segnalare che c’è il divieto di tuffi proprio sui frangiflutti, ma nessuno lo rispetta.

