Questa mattina sono andati a fuoco un pc e un tritacarte in un ufficio dell’assessorato alla Sanità nel palazzo della Regione in via Gentile. Subito è scattato il piano di evacuazione, i dipendenti sono stati fatti uscire. L’incendio è stato spento da alcuni dipendenti e non è stato necessario intervento dei vigili del fuoco. Attimi di paura, ma si è tutto risolto in pochi minuti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.