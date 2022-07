In 127 hanno siglato il contratto a tempo indeterminato con il Comune di Bari: 16 istruttori amministrativi, 16 istruttori contabili e 95 istruttori di Polizia locale.

“Una bella giornata per l’amministrazione comunale e per Bari, città per cui da oggi questi nuovi professionisti potranno lavorare – commenta l’assessore Vito Lacoppola -. Dopo annate di vincoli e mancati turnover, condizioni che hanno depauperato la macchina amministrativa, da qualche anno siamo tornati a bandire concorsi ed assumere personale che, soprattutto in vista della mole di lavoro attesa in merito alle progettazioni del PNRR, rappresenta una nuova ondata di energia”.

“L’altra notizia positiva di oggi è certamente rappresentata dall’assunzione di 95 istruttori di Polizia locale, cui se ne aggiungeranno altri 105 e 20 ufficiali entro la fine dell’anno, per un incremento di oltre il 30% dell’organico. Questo risultato per una città come Bari, ormai meta di grandi eventi e manifestazioni di carattere nazionale, oltre che territorio di scala metropolitana, è un dato significativo che ci permetterà di assicurare una migliore gestione del territorio e dell’intera comunità, garantendo ai cittadini servizi migliori e un presidio di prossimità del territorio costante e capillare”, conclude.

