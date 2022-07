Due incendi a Bari nella mattinata. Uno nella zona industriale di Bari, a ridosso del canile sanitario, l’altro in via padre Pio angolo via Cavalieri di Vittorio Veneto a Japigia. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di incendio di sterpaglie. Il vento ha poi facilitato l’avanzamento delle fiamme.

“Ci arrivano immagini chiare e inequivocabili, dell’ennesimo rogo – scrivono sulla pagina Facebook del Comitato cittadini di Japigia – che si sta consumando nel più totale silenzio istituzionale. Perché dobbiamo continuare ad assistere impotenti? Perché non vengono applicate le leggi e i regolamenti?”. E infine: “Insomma dov’è la prevenzione?”.

