Prende il via venerdì 8 luglio, a partire dalle ore 20, in piazza Aldo Moro a Polignano a mare, in concomitanza con una delle giornate della XXI^ edizione del Libro Possibile, City in Tour, il viaggio itinerante del Piano strategico della Città metropolitana di Bari tra le piazze e i principali eventi estivi nei Comuni del territorio.

L’obiettivo è quello di promuovere un’intensa attività partecipativa finalizzata a raccogliere idee e proposte soprattutto fra i giovani cittadini, protagonisti dello sviluppo della Città metropolitana. Il Piano strategico sbarcherà proprio nei contesti più favorevoli alla loro partecipazione quali eventi culturali, musicali, artistici organizzati nei Comuni dell’area metropolitana.

Dopo Polignano a Mare, le altre tappe del tour saranno il 14 luglio a Ruvo di Puglia alla Festa di GiovanIdee Forum, il 24 luglio a Gioia del Colle in occasione della Festa provinciale dell’Anpi(Associazione Nazionali Partigiani d’Italia), il 6 agosto a Mola di Bari alla Notte Bianca dei Giovani e, infine il 23 settembre a Conversano in una delle giornate della rassegna Lector in Fabula.

La Città metropolitana, dal 2019, è impegnata in un’intesa attività partecipativa con l’istituzione del Tavolo dei Talenti e delle Giovani Generazioni che, in questi ultimi anni, attraverso gruppi di lavoro tematici, eventi pubblici, incontri formativi ha contributo alla stesura del Piano sulla scorta delle seguenti 11 azioni strategiche individuate dall’Ente: Agenda digitale, Mobilità sostenibile; Attrattori culturali e ambientali; Istruzione, lavoro e innovazione sociale; Housing sociale e inclusione attiva; Waterfront metropolitano; Rigenerazione urbana e sociale delle periferie; Riqualificazione urbana e sociale dei centri urbani; Agricoltura 4.0; Energia sostenibile e cambiamenti climatici e Industria 4.0.

Nel corso di ogni appuntamento del tour, attraverso la distribuzione di materiale informativo e la presenza di rappresentanti istituzionali, saranno raccontate e illustrate le idee, gli obiettivi e i progetti realizzati dalla Città metropolitana grazie a finanziamenti nazionali ed europei e, inoltre, saranno raccolte nuove idee per lo sviluppo del territorio.

