Si sta svolgendo oggi il sit-in di protesta del personale del servizio di pulizia dell’Hotel Nicolaus di Bari e dell’hotel Hi, contro le “inadempienze contrattuali da parte dell’azienda assegnataria del servizio di pulizia”. Lo denunciano i sindacati.

In particolare la Filcams Cgil, la Fisascat Cirsl e la Uiltucs stanno protestando contro la decisione dell’azienda subentrante affidataria del servizio che “non ha assunto la quasi totalità dei lavoratori dell’appalto e che nell’incontro per il cambio di gestione non ha voluto riconoscere le condizioni economiche e contrattuali in essere con le precedenti aziende ai lavoratori aventi diritto al cambio di appalto”.

Protestano inoltre “contro il mancato pagamento della retribuzione del mese di maggio, del Tfr e delle competenze di fine rapporto da parte dell’azienda uscente”.

Il segretario della Filcams Cgil di Bari Antonio Ventrelli, evidenzia che la “mobilitazione continuerà ad oltranza fino a quando non saranno garantiti i livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori del servizio e gli saranno pagate le competenze spettanti (retribuzione del mese di maggio, Tfr e competenze di fine rapporto) per le quali la committenza è responsabile in solido”.

