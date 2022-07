“Antò fa caldo”… Sarà stato il tormentone del mese e avrà forse sortito i suoi effetti. Così da domani – giovedì 7 luglio – arriva la pioggia in Puglia. E per non farci mancare niente, la Protezione civile regionale ha già emesso un avviso di avverse condizioni meteo, dalle ore 8 per le successive 12 ore, con un’allerta ‘gialla’ “per rischio idrogeologico per temporali”.

In particolare, sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati su tutta la regione, escluso il Salento”. Si profila dunque quel netto cambiamento delle condizioni meteo, previsto dagli esperti per i prossimi giorni, che porterà a uno stop del caldo africano anche sulla nostra regione. I fenomeni potrebbero anche essere di una certa intensità, come spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara.

Le temperature caleranno in modo più consistente venerdì soprattutto tra Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e poi in generale su gran parte del Sud con massime che venerdì sul lato adriatico potranno non superare i 26-27°C, in generale i 28-29°C al Sud eccetto che su bassa Sicilia. Qualche grado in meno anche altrove, ma continuerà a fare caldo sul medio versante tirrenico e al Nord, specie Nordovest, dove complici anche i venti di caduta alpini e appenninici si potranno raggiungere o superare punte di 31-32°C.

