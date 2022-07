In sei anni, dal 2015 al 2021, la mortalità per cancro in Italia è diminuita del 10% negli uomini e dell’8% nelle donne. In particolare, oggi, 7 pazienti su 10 colpiti da tumori del sangue è vivo a 10 anni dalla diagnosi o può essere considerato guarito. A fare il punto sulle nuove molecole che permettono di centrare sempre meglio il ‘bersaglio’ presente sulle cellule tumorali è l’evento scientifico organizzato AstraZeneca, che vede riuniti oggi e domani a Roma, al Centro Congressi La Nuvola, i più importanti esperti in materia.

In sei anni, dal 2015 al 2021, la mortalità per cancro in Italia è diminuita del 10% negli uomini e dell’8% nelle donne. In particolare, oggi, 7 pazienti su 10 colpiti da tumori del sangue è vivo a 10 anni dalla diagnosi o può essere considerato guarito. A fare il punto sulle nuove molecole che permettono di centrare sempre meglio il ‘bersaglio’ presente sulle cellule tumorali è l’evento scientifico organizzato AstraZeneca, che vede riuniti oggi e domani a Roma, al Centro Congressi La Nuvola, i più importanti esperti in materia. Grazie alle campagne di prevenzione, agli screening oncologici e alle terapie innovative, sono 3,6 milioni i cittadini che vivono dopo la diagnosi di tumore.

La guarigione è da tempo realtà nella maggior parte dei tumori del sangue. La leucemia linfatica cronica, con 3.400 nuove diagnosi ogni anno in Italia, è la più frequente fra le leucemie e, per trattarla, la tradizionale immuno-chemioterapia è efficace solo in alcuni casi. “Dopo la revisione delle linee guida europee, che ha ridotto i pazienti candidabili a questo approccio, le terapie mirate sono destinate a diventare sempre più lo standard di cura – sottolinea Armando Santoro, direttore dell’Humanitas Cancer Center all’Istituto Clinico Humanitas Irccs di Rozzano -. Nelle patologie dei linfociti B, gli inibitori della proteina BTK, che rientrano nella classe delle terapie mirate, permettono di controllare la malattia in modo efficace.