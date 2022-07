Grande attesa per la Finale Regionale di Miss Italia che si terrà il 10 Luglio alle ore 20.30, in Piazza XX Settembre a Rutigliano, per nominare la prima Miss che accede alla finale nazionale del concorso più blasonato del mondo giunto alla sua 83^ edizione. A presentare le Miss protagoniste della serata sarà Christian Binetti che – da sempre vicino a tematiche sociali – porta sul palco un profondo monologo contro la violenza sulle donne e l’ex Miss Lucy Bello.

Ad allietare la serata ci saranno la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone, Tiziana Loconsole, la frizzante ballerina sosia nazionale di Raffaella Carrà a cui sarà dedicato un tributo, e dal Mudù l’attore comico Emanuele Tartanone con le sue esilaranti incursioni. L’evento, è organizzato dalla esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi ed è patrocinato dal Comune di Rutigliano fregiato del titolo di Città d’arte per il suo patrimonio storico, artistico e architettonico.

