Ritirano l’immondizia alle 13 in una via del centro bloccano il traffico. È quanto accaduto nella giornata di oggi, in particolare in Corso Vittorio Emanuele, strada nevralgica, soprattutto negli orari di punta – tra cui proprio dalle 12.30 in poi – per il rientro a casa dei cittadini dopo il lavoro e le attività in centro.

Il caldo – che nonostante il vento di tramontana ricomincia a farsi sentire – non ha alleviato l’attesa degli autisti che, come di consueto, si sono esibiti in un concerto di clacson e lamentele. Il conferimento dei rifiuti, va specificato, nel Barese, a partire dal 1° aprile, per quanto riguarda la raccolta stradale, può essere effettuato tutti i giorni, dalle ore 18.30 alle 22.30, non più dalle ore 12.30 alle 22.30. Per quanto riguarda il ritiro, normalmente, quest’ultimo avviene nelle prime ore in mattinata, diversamente da quanto accaduto oggi.

