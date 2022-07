Blatte ovunque e finestre chiuse in piena estate, nonostante la disinfestazione. È l’allarme lanciato dai residenti del quartier San Paolo che, nel gruppo Facebook “La rinascita”, hanno sottolineato una situazione che sta rendendo invivibile la vita non solo nel quartiere, ma anche nelle proprie case.

“Bisogna urgentemente disinfettare le strade, le blatte sono ovunque – ha scritto una cittadina – è vergognoso, per favore, abbiamo bambini che giocano. È il momento di prendere seri provvedimenti. Non si possono neanche tenere le finestre aperte per arieggiare” – ha concluso. Al post, pubblicato nel primo pomeriggio della giornata di oggi, a prova del fatto che neanche la pioggia ha fermato le blatte, si sono susseguiti moltissimi commenti che hanno confermato quanto accade nel quartiere.

“Anche in prolungamento viale delle Regioni c’è il pienone di blatte – scrive una cittadina – nonostante ci sia stata una disinfestazione. Bisogna farla periodicamente, non è possibile ritrovarsi questi esseri in casa. Viviamo nel terrore” – ha concluso. Alle sue parole fanno eco quelle di un’altra cittadina che non ha esitato a sottolineare una problematica che coinvolge in primis anche i più piccoli che, rischiano di “trovarsi addosso le blatte mentre giocano”. Non si tratta di una problematica che riguarda il quartiere San Paolo. Più volte, infatti, negli scorsi giorni, ci sono state diverse segnalazioni anche da altre zone di Bari, dal Libertà a Japigia, la situazione è la stessa e i residenti, ormai stanchi, chiedono soluzioni concrete “al più presto”.

Foto repertorio

