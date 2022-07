Un mercatino in Piazza Umberto: tra una birra e l’altra si vedono scarpe. Succede a Bari nel corso della notte. Tutto questo non lascia indifferenti i cittadini stanchi di vivere in una città poco sicura e poco pulita.

“Non ci sono cassonetti? – si chiede un cittadino di fronte a questo degrado – Non ci sono regole di convivenza tra essere umani ed è più facile lasciare tutto a terra. Chiaramente poi la sera o di notte si fanno i migliori affari”. E poi conclude il barese: “Se negli anni con video camere full hd, presidi di forze dell’ordine non si è riusciti a tenere sotto controllo una Piazza, come è possibile rendere una città sicura?. Comunque- precisa- gli operatori ecologici di Amiu Puglia puliranno”, ma poi sarà di nuovo tutto come prima.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.