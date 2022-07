In piena notte sono scappati dalla finestra di un b&b, senza pagare: è accaduto a Conversano, nel Barese. A denunciarlo è il titolare della struttura attraverso un post sui social. “Questi due personaggi – denuncia sui social il gestore della struttura – sono venuti nel mio Bed & Breakfast cercando una stanza per solo una notte quando gli ho dato le chiavi, mi hanno detto di non poter pagare subito e non avevano nemmeno i documenti con sé e che mi avrebbero pagato domani mattina alle sette con i relativi documenti”.

La fuga, immortalata dalle telecamere attorno alla struttura, sarebbe avvenuta attorno all’1.30. Dalle immagini si notano due persone che spuntano improvvisamente da una finestra per poi dileguarsi per le strade della cittadina barese. Il titolare ha quindi pubblicato il filmato su Facebook, anche come monito agli altri gestori, affinché stiano attenti rispetto a situazioni di questo genere.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.