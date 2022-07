Contrasto all’abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti o pericolosi: giornata intensa per la Polizia Locale di Bari che nel corso della giornata di oggi ha effettuato diversi controlli riscontrando molta attività illecita.

I controlli hanno riguardato diverse zone del capoluogo pugliese, dalle vie del centro, alla spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro, ma anche le aree demaniali fronte mare di San Francesco e la litoranea di San Giorgio. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati un centinaio di kg di frutta (che verificata la commestibilità, è stata successivamente donata ad una associazione caritatevole onlus di sostegno a soggetti fragili), circa 150 capi di vestiario (prendisole e abiti estivi), 47 cover per cellulari, oltre a circa 160 giocattoli, tutti posti abusivamente in vendita (e per i giocattoli privi del regolare marchio CE come previsto dalla normativa di settore).

La merce sequestrata residua, dopo il provvedimento di confisca, sarà avviata alla distruzione. Due i soggetti verbalizzati con una ulteriore sanzione pecuniaria di 5000 euro per la vendita abusiva, segnalati all’autorità giudiziaria, mentre per altri tre individui, fuggiti abbandonando la merce, sono in corso accertamenti per risalire alla loro identità. L’impegno della Polizia Locale nel contrasto alle vendite abusive su aree pubblica è necessaria ed è a tutela sia del consumatore che della legittima concorrenza sul mercato per quanti (la maggioranza dei commercianti) opera nel rispetto delle regole.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.