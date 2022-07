Tra il 2015 e il 2019 sono stati identificati e analizzati in Italia oltre 2mila casi di incidente in acqua, di cui 1209 fatali. Le vittime sono per lo più uomini, con la fascia di età più colpita che è quella tra 45 e 64 anni. Il 14% (uno su 7) ha riguardato i bimbi, gravi nel 68% dei casi. I dati sono stati raccolti dall’Istituto Superiore di Sanità, e sono stati presentati all’EU Safety Conference, che si è svolta a Vienna il 23 e 24 giugno.

