Continua la lotta della polizia locale di contrasto agli scarichi abusivi ed ai trasporti di rifiuti illeciti sul territorio comunale. Ieri mattina, nell’ambito dei controlli disposti sul territorio per la tutela dell’ambiente, su via Di Giesi al quartiere San Paolo, è stato pedinato ed intercettato un furgone carico di rifiuti speciali non pericolosi (13 bustoni da 100 lt cadauno) la cui impresa titolare con sede nel Foggiano, risultava sprovvista di iscrizione all’albo dei Gestori ambientali. Il mezzo era privo di qualsiasi documento inerente il trasporto dei rifiuti.

Il furgone è stato sottoposto a sequestro giudiziario a disposizione dell’autorità giudiziaria a cui viene inviata la dovuta informativa per i reati ipotizzati.

