Furto nella chiesa della Pietà a Ceglie. A darne notizia la stessa parrocchia. “Un atto disumano – scrive la parrocchia in un post – qualcuno ha sfondato le porte della sacrestia nel tentativo di trafugare i pochi spiccioli frutto della questua delle celebrazioni feriali (non più di 20€). Non contenti hanno manomesso il Tabernacolo spargendo le ostie consacrate per terra e quando hanno capito che i vasi sacri erano solo di ottone li hanno lasciati lì”.

