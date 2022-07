Scontro tra due auto su via Bruno Buozzi all’altezza del distributore di benzina questa notte. Un uomo, un 70enne, è morto sul posto. Due feriti, una donna e un uomo, sono stati trasportati in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. Accertamenti in corso della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

