Non solo crociere, anche i delfini scelgono il porto di Bari. È accaduto ieri, a segnalarlo, con un video pubblicato sui social, un cittadino, che non ha subito interpellato il sindaco Antonio Decaro per renderlo partecipe della bella sorpresa.

Nel video si vede il delfino che “danza” letteralmente nel mare Barese, in particolare nel porto, sotto gli occhi dei bagnanti. Uno spettacolo senza precedenti che ha sorpreso i presenti per la sua bellezza e la sua rarità. “Oltre le crociere – ha scritto il cittadino – anche i delfini hanno scelto il porto di Bari” – ha concluso.

